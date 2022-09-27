Paşacık köyünde 25 Eylül'de tüfek saçmalarıyla yaralanan Serkan D.'nin hastanede ölümünün ardından birlikte ava çıktığı belirlenerek gözaltına alınan 7 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Maktulün babası K.D ile 4 kişi, işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen R.Ç. ve B.Ç. de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin ifadelerinde birlikte düzenli olarak ava gittiklerini, olay günü Serkan D'nin önceden belirledikleri yerde durmadığını, bu yüzden fark edemediklerini söyledikleri öğrenildi.

Serkan D'nin ailesinin de şüphelilerden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Olay

Paşacık Köyü Yayla mevkisinde domuz avına çıkan gruptaki Serkan D, bir av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanmış, kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili babası K.D. ve 6 kişi gözaltına alınmıştı.