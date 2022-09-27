Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilerek yol kenarındaki beton setlere çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Cevdet Aslan yönetimindeki talaş yüklü tır, Aydın-Muğla kara yolu Söğütçük mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Bir süre sürüklenen tır, yol kenarındaki beton setlere çarparak durdu.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Aslan'ın cesedi, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
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