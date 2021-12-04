Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tatvan'da “empati standı” kuruldu
[Fotoğraf: AA]
Bitlis’in Tatvan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "empati standı" kuruldu.
Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla alışveriş merkezinde kurulan stantta engellilerin karşılaştığı zorluklar anlatıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek istediklerini söyledi.
Engellilerin hayatını kolaylaştırmak gerektiğini söyleyen Geylani, herkesin bu konuda duyarlı olmasını istedi.
Etiketler: Bitlis Dünya Engelliler Günü
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