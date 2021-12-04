Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İskenderun ve Payas ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 881 uyuşturucu hap, 533 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu K.Y, K.K, T.Ğ, G.Ş. ve B.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu
Son Haberler
- 13:55
- 13:48
- 13:35
- 13:51
- 13:15
Sıradaki Haber
10 yaşındaki çocuğun kafasına makas saplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz