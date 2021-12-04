Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkında kaçakçılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'nın Hakkari'de olduğunu tespit eden ekipler, operasyon başlattı.
Adresinde gözaltına alınan S.A, jandarmadaki işlemlerin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kaçakçılık Polis Şırnak
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