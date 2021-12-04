Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Gümrük kaçağı ürünler Kilis’te ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Kilis'te bir işyerinde gümrük kaçağı 871 paket sigara ve 408 cinsel tıbbi ilaç ele geçirildi.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 871 paket sigara, 56 paket çay, 408 cinsel ve tıbbi ilaç ele geçirdi.
İşyeri sahibi Suriye uyruklu A.H. ve U.S. hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Kilis Sigara
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