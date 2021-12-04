Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet Paşa Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 871 paket sigara, 56 paket çay, 408 cinsel ve tıbbi ilaç ele geçirdi.

İşyeri sahibi Suriye uyruklu A.H. ve U.S. hakkında işlem yapıldı.