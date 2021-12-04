Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 yaşındaki çocuğun kafasına makas saplandı
[Fotoğraf: Getty]
Siirt'in Pervari ilçesinde bir çocuğun kafasına arkadaşlarıyla oynadığı sırada makas saplandı.
Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde oturan 10 yaşındaki Mesut Benek'in kafasına arkadaşıyla şakalaştığı sırada fırlatılan makas isabet etti.
Mesut, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Makas, yapılan operasyonla çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Siirt
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