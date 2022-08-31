Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, ebeveynlerde sporu alışkanlık haline getirmek ve ilçede yetenekli sporcuları keşfederek milli sporculuk seviyesine getirmek için eğitimlerine devam ediyor.

Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları çerçevesinde Tatvan Spor Salonu'nda 5-18 yaş arası çocuklar yaz tatillerini spor yaparak değerlendiriyor. Spor okullarına katılım sağlayan çocuklar keşfedilerek güreş sporuna yönlendiriliyor.

Güreş Antrenörü Onur Öztemiz’in gözetiminde güreş sporuyla tanışan çocuklar, antrenmanlara katılarak milli sporcu olmak için yoğun tempo ile çalışmalarını sürdürüyor.

"60 sporcu müsabakaya katılacak seviyede"

Güreş Antrenörü Onur Öztemiz, "Burada yetiştirdiğimiz gençlerle en yetenekli sporcuları oralara gönderip geri kalan sporcularımızı da antrenör, beden eğitimi öğretmeni gibi branşlara yönlendiriyoruz. 10-11 yaş aralığındaki yeteneklerini keşfettiğimiz sporcuları bünyemize alıp kış boyunca eğitimlerimize devam ediyoruz. Yaz Spor Okulu'nda 100 öğrenciye ulaştık. Bu öğrencilerden en az 60 sporcu müsabakaya katılacak seviyeye geldi. Çocukların özgüvenleri ve fiziki yapıları geliştiği için kendilerini daha rahat ifade edebiliyor. Herkes çocuğunu spora yönlendirsin. Sadece güreş için değil, tüm spor dalları için çocukların yönlendirilmesini istiyoruz" dedi.