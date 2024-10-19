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Güncel
AA 19.10.2024 16:04

Taşova'da Muhtarlar Günü kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Taşova'da Muhtarlar Günü kutlandı
[Fotograf: AA]

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam İmran Demirel, daha sonra öğretmenevinde muhtarlar onuruna kahvaltı verdi.

Muhtarların devletin gören gözü ve duyan kulağı olduğunu belirten Demirel, "Muhtarlarımız, köylerimizin ve mahallelerimizin en önemli temsilcisidir. Muhtarlık müessesesini, ortaya koydukları özverili ve başarılı çalışmalarıyla değerli kılan bütün muhtarlarımızın gününü kutluyorum." dedi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Zihni Uysal, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

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