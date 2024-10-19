6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında şoför tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan Nurhan Hazer'in, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Hazer, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sürücünün jandarmadaki ifadesinde, uyumadığını, sabah güneşinden etkilendiğini belirterek, "Kaza yapmamak için çabaladım. Bariyere çarpınca kurtaramadım, şarampole devrildik." dediği öğrenildi.
Öte yandan, kazada yaralananlardan 12'si taburcu edildi, diğerlerinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor
Balıkesir'den Kapadokya'ya giden Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde dün devrilmiş, kazada, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.