Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.10.2024 14:55

Kadınlar normal doğum hakkında bilgilendirildi

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde bilgilendirme standı açıldı.

Kadınlar normal doğum hakkında bilgilendirildi
[Fotograf: AA]

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından kurulan stantta, kadınlara normal doğum hakkında bilgi verildi.

Standı ziyaret eden Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Doğan Bahadır İnan, normal doğum eylem planı kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnan, normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulduğunu belirtti.

Bu etkinlikle anneleri bilgilendirmeyi ve normal doğumun önemini anlatmayı hedeflediklerini vurgulayan İnan, "Normal doğumun avantajları ve süreç ayrıntılı şekilde stantta aktarılıyor. Kadınlara bu yöntemin çoğu durumda güvenli ve doğal bir seçenek olarak öne çıktığı, anne adaylarının daha hızlı bir iyileşme süreci yaşamasına da imkan tanıdığı ve annenin fiziksel sağlığının yanı sıra psikolojik iyilik hali için de fayda sağladığı aktarılıyor." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı öğrenci yaşam mücadelesini kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:39
Otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
15:36
Ömer Çelik: Gazze ve insanlık kazanacak
15:27
Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
15:04
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
14:42
Bakan Tunç: Darbecilerin yazdırmış olması bile anayasayı değiştirmek için yeterli bir sebeptir
14:43
Netanyahu'nun konutuna İHA saldırısından sonra İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldı
Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis
Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde sis
FOTO FOKUS
Rize'de hortum binanın çatısını uçurdu
Rize'de hortum binanın çatısını uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ