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Güncel
AA 19.10.2024 15:09

Mantar toplarken 30 metre yüksekten düştü

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Mantar toplarken 30 metre yüksekten düştü

52 yaşındaki Mustafa Karakiraz, oğlu ve arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamak için Fındıkkıran mevkisine gitti.

Burada ormanlık alanda mantar toplarken yuvarlanmaya başlayan Karakiraz, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düştü.

Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yaralıyı uçurumdan yukarı çıkardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karakiraz, Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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