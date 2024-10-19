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Güncel
AA 19.10.2024 15:28

Eskişehir'de üç boyutlu karikatür tasarlayan ortaokul öğrencileri Türkiye birincisi oldu

Eskişehir Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması amacıyla düzenlenen sergi için tasarladıkları 16 ayrı çalışmadan oluşan üç boyutlu karikatürlerle Türkiye birincisi oldu.

Eskişehir'de üç boyutlu karikatür tasarlayan ortaokul öğrencileri Türkiye birincisi oldu

İmam Hatip Ortaokulundan 14 öğrenci, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Çağlar Özdolap koordinasyonunda okula ait bilişim teknolojileri sınıfında çalışarak "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi" için üç boyutlu karikatürler tasarladı.

Öğrenciler, öncelikle okullarına gelen karikatür sanatçısından bu sanatı ve çizimlerin nasıl yapılacağın öğrendi. İki boyutlu karikatür çizmeyi öğrenen öğrenciler, bu aşamayı geçtikten sonra bilgisayar üzerinden çizim yapmaya başladı.

Öğretmenlerinin desteğiyle elektronik çizim konusunda kendilerini geliştiren öğrenciler, iki farklı program kullanmayı öğrenerek dijital çizimler yaptı.

Karikatürlerini elektronik ortama taşıyan öğrenciler, üç boyutlu yazıcının kullanımını da öğrenerek çalışmalarını ilerletti.

Çizdikleri figür ve karikatürleri üç boyutlu yazıcı kullanarak baskı yapma imkanı bulan öğrenciler, bazı boyalarla figürlerine renk verip, vernikledi.

Değerlendirmeye Kültür, Sanat ve Spor Tematik Alanında eserleriyle katılan öğrenciler, 186 çalışma arasından birinciliğe seçildi.

"Öğrencilere çok yönlü bir fayda sağladı"

Öğretmen Özdolap, projenin yaygınlaştırılabilir nitelik taşıdığını söyledi.

Çalışmayı aşama aşama yürüttüklerini bildiren Özdolap, "Çocukların karikatür çizebilmesi için öncelikle mizah ve Türkçe dersindeki yeteneklerini geliştirmesi, çizimlerini bilgisayar ortamına taşıyabilmeleri için bilgisayar kullanabilmeleri ve bunun yanı sıra en yeni teknolojilerden biri olan üç boyutlu yazıcıyı kullanmayı öğrenmeleri gerekiyor." dedi.

Sergiledikleri 16 eserle Türkiye birincisi seçildikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Özdolap, öğrencilerin motivasyonlarının aldıkları derece sayesinde arttığını anlattı.

Özdolap, projenin yaygınlaştırılarak üç boyutlu karikatürlerin eğitim alanında çeşitli branşlar ve konularda ders materyali olarak kullanılabilir hale getirilebileceğini belirtti.

Çocukların elle tutulur, gözle görülür materyallere daha fazla ilgi gösterdiğini vurgulayan Özdolap, şöyle konuştu:

"Fen derslerinde, coğrafya ve tarih derslerinde bu projenin işe yarayacağını düşünüyorum. Sadece karikatür olarak düşünmemek lazım. Çocukların kendi çizdiği ve üç boyutlu olarak basma fırsatı bulduğu ders materyallerine yaklaşımları daha farklı olur, daha çok ilgilenirler. Çocuk kendisi çizdiği için çok güzel oluyor, her açıdan gelişmiş oluyorlar."

Öğrencilerden Betül Söğütözü, birinci seçilmekten ekip olarak büyük mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

Merdan Şıhlar ise bu çalışma sayesinde çeşitli konularda gelişim sağladıklarını, bilişim teknolojileri ve teknoloji tasarım derslerinde daha başarılı olduklarını ifade etti.

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