Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartıştığı karısını öldürdü
Samsun’un Alaçam ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını öldürdü. Silahla yakalanan eş gözaltına alındı.
Aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan M.D. ile eşi Havva Dursun arasında Habilli Mahallesi’ndeki ikametlerinde tartışma çıktı.
Alkollü olduğu öne sürülen M.D. ruhsatsız tabanca ile ateş ederek Havva Dursun’u ağır yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.D. ise silahla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Kadına Şiddet Samsun
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