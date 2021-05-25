Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 12:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarsus’ta konteyner yüklü tır devrildi
Mersin’in Tarsus ilçesinde konteyner yüklü tır devrildi.
Mersin'de A.S idaresindeki 33 E 7315 plakalı konteyner yüklü tır, D-400 karayolu Adana-Mersin istikameti yeni Tarsus Devlet Hastanesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan olmazken, devrilen konteyner nedeniyle trafikte bir süre yoğunluk oluştu
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