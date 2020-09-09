İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kumdere Mahallesinde bir kişinin evinde ve bahçesinde Hint kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evine ve bahçesine düzenlenen operasyonda 71 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.