Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da minibüs ile kamyon çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonunun çarpışması sonucu yaralılar olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Ebubekir Çelik yönetimindeki 02 D 4025 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Narince köyü yakınlarında çarpıştı.
Yaralılar olduğu bildirilen kaza bölgesine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Son Haberler
- 12:55
- 12:54
- 12:43
- 12:46
- 12:47
Sıradaki Haber
Palamut bolluğu Edirne'de tezgahları şenlendirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz