Bursa'da Çitli Mahallesi'ndeki tarlasına giden çiftçi Ahmet Mermi, çapa yaptığı esnada toprağın altında paslanmış sert bir cisme rastladı. Üzerindeki toprağı temizlediğinde cismin bomba olduğunu fark eden Mermi, durumu jandarmaya bildirdi.

Eski dönemlere ait olduğu tahmin edilen el bombası, jandarma ekiplerince incelemeye alındı.