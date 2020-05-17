Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tarlasında eski dönemlere ait el bombası buldu
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ahmet Mermi, tarlasında çapa yaparken, patlamamış el bombası buldu.
Bursa'da Çitli Mahallesi'ndeki tarlasına giden çiftçi Ahmet Mermi, çapa yaptığı esnada toprağın altında paslanmış sert bir cisme rastladı. Üzerindeki toprağı temizlediğinde cismin bomba olduğunu fark eden Mermi, durumu jandarmaya bildirdi.
Eski dönemlere ait olduğu tahmin edilen el bombası, jandarma ekiplerince incelemeye alındı.
Etiketler: patlamamış el bombası bursaSon Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 18:17
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