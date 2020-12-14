Türkiye İstatistik Kurumu Tarım ÜFE verilerine göre, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,52 artışla 194,62 değerine ulaşan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 18,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,76 ve 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında yüzde 14,33 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,45, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3,18, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 3,55 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim ise canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,98, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,78 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,89 artış görüldü.

En az artış ağaç ve çalı meyvelerinde yaşandı

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren grup yüzde 2,77 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. En az artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 5,70 ile yağlı meyveler ve yüzde 7,45 ile lifli bitkiler olarak kayıtlara geçti. Artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 35,34 ile çeltik, yüzde 32,25 ile tahıllar (pirinç hariç) baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 27,28 ile turunçgiller olarak belirlendi.

Kasımda bir önceki aya göre en az artış yüzde 0,35 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt alt grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,55 ile üzüm ve yüzde 0,81 ile yağlı meyveler takip etti.

Söz konusu ayda artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 9,71 ile lifli bitkiler, yüzde 6,43 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 5,31 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak kaydedildi.

Endekste kapsanan 90 maddeden, 22 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 7 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 61 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.



