Tarihi çarşının giriş ve çıkış noktalarında önlem alan Zabıta ekipleri, sosyal mesafenin korunması ve yoğunluğun önlenmesi için çarşıya girişleri kontrollü sağlıyor.

Çarşı girişinde maskesi olmayan vatandaşlara maske veren ekipler ayrıca ateş ölçümü yapıyor.

Zabıta ekipleri, çarşıda vatandaş ve esnafa sosyal mesafeye uyulmasına ilişkin uyarıda bulunuyor.

Ekipler, çarşıda yoğunluk artınca da girişleri bir süreliğine durduruyor.