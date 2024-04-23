Tarihi Mor Kiryakus Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde yer alan tarihi Mor Kiryakus Manastırı'nda restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.
Batman
Valisi Ekrem Canalp, ilçeye bağlı Ayrancı köyünde bulunan manastırda devam eden restorasyon çalışmalarını incelemek için ziyarette bulundu. İl Kültür ve Turizm
Müdürü İhsan Aslanlı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Canalp, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette, tarihi manastırın yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlandığını açıkladı.