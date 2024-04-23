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Güncel
AA 23.04.2024 13:32

Tarihi Mor Kiryakus Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor

Batman Valisi Ekrem Canalp, Mor Kiryakus Manastırı'nın yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlandığını açıkladı.

Tarihi Mor Kiryakus Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyünde yer alan tarihi Mor Kiryakus Manastırı'nda restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Tarihi Mor Kiryakus Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor



Batman Valisi Ekrem Canalp, ilçeye bağlı Ayrancı köyünde bulunan manastırda devam eden restorasyon çalışmalarını incelemek için ziyarette bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Canalp, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette, tarihi manastırın yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlandığını açıkladı.

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