Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi eser ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 50 kilogram esrar, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 50 kilogram esrar, bin 263 kök Hint keneviri, hassas terazi ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser Uyuşturucu Kaçakçılık
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