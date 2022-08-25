Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? 2022 KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor?
KYK başvuruları ne zaman yapılacak? 2022-2023 KYK yurt başvuruları için tarihler açıklandı mı? İşte detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.
KYK YURT BAŞVURULARI İÇİN TIKLA
İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Bakanlık olarak tüm gençlerimizin yanındayız. Onları geleceğe hazırlamak, onların umutlarını büyütmek en büyük gayemizdir.
Bugün itibariyle yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi.
Yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar başvuru yapılabilir."
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