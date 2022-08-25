Dün 101,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artarak 101,76 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Rusya'nın ihracatındaki kesintiler, büyük üreticilerin üretimi kısma ihtimali ve ABD'deki bir rafinerinin kısmen kapatılması nedeniyle artan arz sıkıntısı endişeleri etkili oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın, hafta başında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısabileceğini açıklaması piyasalarda arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatları yükseltti.

OPEC+ grubu, eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. Grup, temmuz ve ağustos ayları için günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti.

bp, çarşamba günü, bir elektrik yangını nedeniyle ABD'nin Indiana eyaletindeki günlük 430 bin varil kapasiteye sahip Whiting rafinerisinin bazı ünitelerini kapattığını bildirdi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış da talebin yüksek seyrettiği algısıyla fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalarak 421,7 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 450 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 8 milyon 100 bin varil azalışla 453,1 milyon varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 100 bin varil azalışla 215,6 milyon varil oldu.

Öte yandan, piyasalar, İran nükleer anlaşmasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin taslak metne yönelik İran'ın görüşlerine karşılık verdiklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliğinin (AB) taslak metnine ilişkin İran'ın görüşlerini AB aracılığıyla almıştık. Bu konudaki incelemelerimiz bugün bitti ve AB'ye yanıt gönderdik." dedi.

Price, ABD'nin yanıtının içeriği konusunda ise herhangi bir detay paylaşmadı.

Brent petrolde teknik olarak 101,95 ile 102,08 dolar aralığının direnç, 101,64 ile 101,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.