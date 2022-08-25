Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te otomobille ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bartın'dan Karabük'e gelen E.A. (40) idaresindeki 74 AF 216 plakalı otomobil, Baba Sultan Kavşağı'nda, S.K. (55) yönetimindeki 31 V 0039 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Devrilen hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki S.K. (51) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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