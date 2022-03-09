Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon
İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 344 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası Fatih, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Bakırköy'de düzenlenen 6 operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait sikke, ikona ve tabloların da aralarında bulunduğu 344 parça tarihi eser bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Tarihi Eser
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