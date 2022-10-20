Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tarihi camiden musluk çalarken yakalandılar
[Fotograf: İHA]
Bursa'daki tarihi Yeşil Camii'nin lavabolarındaki muslukları çalmak isteyen 2 şüpheli bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.
Son zamanlarda bölgedeki camilere dadanan hırsızlar bu kez de Yeşil Camii'nin lavabolarını gözüne kestirdi.
Lavabonun üst camını açıp içeriye giren 2 şüpheliyi fark eden bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen bekçiler bölgede hırsızlık şüphelisi şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay yerine gelen bekçiler camdan içeri giren 2 şahsı muslukları sökerken yakaladı.
Şüphelilerin çok sayıda sabıkası olduğu bildirilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Hırsızlık
Son Haberler
- 10:22
- 10:20
- 10:17
- 10:06
- 10:04
Sıradaki Haber
Edirne'de yeni böcek türü keşfedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz