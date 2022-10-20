Son zamanlarda bölgedeki camilere dadanan hırsızlar bu kez de Yeşil Camii'nin lavabolarını gözüne kestirdi.

Lavabonun üst camını açıp içeriye giren 2 şüpheliyi fark eden bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen bekçiler bölgede hırsızlık şüphelisi şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen bekçiler camdan içeri giren 2 şahsı muslukları sökerken yakaladı.

Şüphelilerin çok sayıda sabıkası olduğu bildirilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.