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Güncel
AA 10.07.2024 14:49

Tarihçi Şahin Aldoğan son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 76 yaşında hayatını kaybeden Çanakkale Savaşları tarihi araştırmacısı Şahin Aldoğan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tarihçi Şahin Aldoğan son yolculuğuna uğurlandı

Ömrünü Çanakkale muharebelerinin araştırılmasına ve özellikle genç kuşaklara aktarılmasına adayan Şahin Aldoğan, "Siperin Ardı Vatan" başta olmak üzere bir çok kitap yazan ve bu alanda birçok öğrencinin yetişmesine katkıda bulundu.

Bir süredir hastalığı nedeniyle gördüğü tedavi sonrası evinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde dün hayatını kaybeden Aldoğan için Eceabat'ın Büyükanafarta köyünde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Son yolculuğunda tüm sevenleri yanındaydı 

Cenaze törenine ailesi, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Fidan, Gelibolu Yarımadası'nda görev yapan alan kılavuzları, Deniz Harp Okulu'ndan arkadaşları, yakınları ve köy halkı katıldı.

Tarihçi Şahin Aldoğan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzda taşınarak cenaze aracına nakledildi.

Vasiyeti üzerine Aldoğan'ın cenazesi, 7. Tümen 21. Alay'dan Çanakkale Savaşları gazisi Hüseyin Akdoğan'ın Büyükanafarta köyündeki mezarının yanına defnedildi.

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