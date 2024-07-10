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Güncel
İHA 10.07.2024 14:45

Trabzon'da evlenme teklifini paraşüt ile uçarak yaptı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir öğretmen, paraşüt ile havada evlenme teklif etti.

Trabzon'da evlenme teklifini paraşüt ile uçarak yaptı
[Fotograf: İHA]

Rize'nin Ardeşen ilçesinden müzik öğretmeni Fatih Yakıcı, İngilizce öğretmeni olan kız arkadaşı Tutku Güner ile birlikte Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e geldi.

Çift, Uzungöl'de yamaç paraşütü yapmak istedi.

Yakıcı, paraşütle havada oldukları sırada telsizle, `Tutkucum, puslu bir camda ardında gördüğüm siyahın üstündeki kırmızı güller diye başladı 5 senelik hikaye. Bugün 5 senelik hikayenin nasıl devam edeceğine karar vereceğimiz gün. Ben her sabah güneşin doğuşunu senin yüzünde görmek istiyorum. Benimle evlenir misin` diyerek kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Güner, evlilik teklifini kabul etti.

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Müzik Trabzon Yamaç Paraşütü
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