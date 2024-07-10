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Güncel
AA 10.07.2024 14:06

Kocaeli'de ağabeyini öldüren sanığa müebbet

Kocaeli'de ağabeyini bıçakla öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli'de ağabeyini öldüren sanığa müebbet

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden E.T., 22 Nisan 2023'te anne ve babası evde olmadığı sırada ağabeyi Murat Can T'yi bıçakla öldürmüş, polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

Ağabeyi Murat Can T.'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık E.T., duruşmaya avukatıyla katıldı. 

Ağabeyinin kendisine yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin E.T: "Çocuktum, babaevinde, gece saatlerinde oldu. 6-7 yaşlarındaydım. Sesimi çıkarmasaydım bana cinsel eylemi yapacaktı. Daha önce başkasına aynı eylemi yaptığını gördüm. Bu bende travma oluşturdu. Bu eylemi bu nedenle gerçekleştirdim. Takdir mahkemenindir" sözlerini kullandı.

Pişmanlık beyanında bulunmadı

Mahkeme heyeti, sanığın "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın pişmanlık duyduğuna ilişkin hiçbir beyanda bulunmaması nedeniyle cezada indirime yer olmadığına hükmetti.

Ayrıca karara, bir üye, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği gerekçesiyle şerh koydu.

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