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Güncel
AA 10.07.2024 14:21

Samsun'da narkotik denetimi: 38 gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 38 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik denetimi: 38 gözaltı
[Arşiv]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 502 sentetik ecza hapı, 94,28 gram esrar, 75,25 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 24 tabanca fişeği ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 600 dolar, 100 avro ve 5 bin 750 lira ele geçirildi.

Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan biri hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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