Boyabat'ta Kaymakam Yılmaz, köy ziyaretlerinde bulundu

Kaymakam Yılmaz, ilçeye bağlı Kovaçayır, Esentepe, Sarıyer, Kozanlı, Bürüm, Karamusalı, Kavak ve Aşıklı köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, sorun ve talepleri dinleyerek devletin sağladığı hibe destekleriyle ilgili bilgi aktardı.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Yılmaz, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanarak orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını istedi.

Yılmaz'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Doğukan Altın, İlçe Nüfus Müdürü Ramazan Kuru, İlçe Özel İdare Müdürü Kenan Esen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, Boyabat Orman İşletme Müdürü Evren Faik Ayran ile diğer ilgililer eşlik etti.