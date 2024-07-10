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Güncel
AA 10.07.2024 14:54

Kütahya'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kütahya'da, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kütahya'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, gece vakti silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan 23 yaşındaki A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin saklandığı Servi Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler, A.Y.'yi gözaltına aldı.

Kasten yaralama, gasp ve cinsel saldırı suçlarından 5 kaydı bulunduğu öğrenilen A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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