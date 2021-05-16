Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen programda 81 ilin AK Parti teşkilatıyla bayramlaştı.

Milletin her bir ferdine yaptıkları fedakarlıklar ve sabırları için şükranlarını sunan Erdoğan, "Yaptığımız özverilerin karşılığını vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördük, görüyoruz" dedi.

Erdoğan, "Milletimize söz verdiğimiz şekilde, pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız" diye konuştu.

Niyetlerinin mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde, tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.https://t.co/mIpXzdCN4U pic.twitter.com/y1Bw2TnPtS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 14, 2021

Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletimin şundan emin olmasını istiyorum: Salgının ülkemize sirayet ettiği 2020 Mart ayından beri aldığımız tedbirlerin, özellikle de kısıtlamaların tek amacı, 84 milyon vatandaşımızın her birinin sağlığını, hayatını, geleceğini korumaktır.

Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmadık, başvurmayacağız. Bununla kalmıyor, aldığımız tedbirleri de vatandaşlarımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz. Amacımız, dünyanın tamamı ile birlikte yaşadığımız bu sıkıntılı süreci en az hasarla, en az kayıpla atlatılabilmesini sağlamaktır. Üretim tarafında bunu başardığımızı memnuniyetle görüyoruz.

Sanayi üretimi ve ihracat rakamları her ay yeni rekorlar kırarak olumlu yönde ilerliyor. Kısıtlamalardan etkilenen esnafımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendini sahipsiz hissetmemesi için devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sosyal destekleri ciddi oranda artırdık."

"Güzel günlere ulaşmamıza hiç kimse mani olamayacaktır"

Türkiye'nin uluslararası değerlendirmelerde salgın döneminde vatandaşlarına en yaygın ve etkin sosyal destek sağlayan ülkeler arasında yer aldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık hizmetlerindeki başarısını sosyal ve ekonomik desteklerle taçlandıran Türkiye, kendini gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin çoğunda gözlenen kriz ikliminin dışında tutabilmiştir." diye konuştu.

Erdoğan, "Yeni yatırım ve istihdam arayışlarındaki yükseliş başta olmak üzere pek çok gösterge, ülkemizi aydınlık yarınların beklediğine işaret ediyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe bizi bekleyen güzel günlere ulaşmamıza hiç kimse mani olamayacaktır." ifadelerini kullandı.