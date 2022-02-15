Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 07:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de, otomobille çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı.
Edirne Atatürk Bulvarı'nda seyreden Y.B. yönetimindeki otomobille, O.B. idaresindeki taksi çarpıştı. Taksi sürücüsü yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı O.B., olay yerindeki müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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