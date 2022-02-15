Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 06:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cip sürüye çarptı: 58 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Hatay’da, cipin küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 58 hayvan telef oldu. Araç sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
Araç sürücüsü yaralandı, sürüdeki 56 küçükbaş ve 2 eşek telef oldu.
Yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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