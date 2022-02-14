Cumhuriyet Mahallesi 194. Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi bıçak ve silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

18 yaşındaki M.D. ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.