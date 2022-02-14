Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 zanlıdan 9'u tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 7-14 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 907,54 gram eroin, 658,4 gram esrar, 215,7 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Osmaniye
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