Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen ikametlere yönelik baskında 6 zanlı gözaltına aldı. Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu
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