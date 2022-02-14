Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 419,50 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları ileri sürülen zanlılar S.Y, Y.D. ve S.K, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan S.Y. ve Y.D. tutuklandı, S.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Kocaeli Uyuşturucu
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