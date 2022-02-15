Eşi Nazife Bulut'u Uşak Kent Ormanı'na götüren Önder Bulut, henüz belirlenemeyen nedenle av tüfeğiyle eşine ateş etti.

Ağabeyi A.R. Bulut'u arayan Önder Bulut, eşini öldürdüğünü ve intihar edeceğini söyleyerek, aynı tüfekle intihar girişiminde bulundu.

Görüşmenin ardından olay yerine giden A.R. Bulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler, Nazife Bulut'un yaşamını yitirdiğini, Önder Bulut'un da ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalesi yapılan Önder Bulut, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nazife Bulut'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.