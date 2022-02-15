Şanlıurfa Siverek'te, kime ait olduğu tespit edilemeyen bir otomobil, park halindeyken belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken, yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini çağırdı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan otomobile müdahale ederken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.