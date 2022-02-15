Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 07:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev aldı
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'da, park halindeki bir otomobil belirlenmeyen nedenle alev aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa Siverek'te, kime ait olduğu tespit edilemeyen bir otomobil, park halindeyken belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken, yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini çağırdı.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan otomobile müdahale ederken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Haberler
- 07:33
- 07:27
- 06:31
- 05:59
- 05:51
Sıradaki Haber
Cip sürüye çarptı: 58 hayvan telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz