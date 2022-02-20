Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 14:20Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tahtalarını söktüğü gecekondu üzerine çöktü
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da boş gecekondunun tahtalarını sökmeyen çalışan Ferhat Keser'in üzerine çatı çöktü. Enkaz altında kalan Keser, yaralandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ferhat Keser, odun toplamak için metruk gecekonduya girdi.
Gecekondunun tahtalarını sökmeyen çalışan Keser'in üzerine çatı çöktü. Enkaz altında kalarak yaralanan Keser, komşularının yardımıyla kurtarıldı.
İhbarla olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keser hastaneye kaldırıldı.
AFAD ekipleri ise enkazda başka kişilerin olma ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi AFAD Ankara İtfaiye
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