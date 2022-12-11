Bakan Varank, Meclis önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Togg'dan rica ettik, bütün izinlerimizi aldık. Geçici plakası dahil. Bugün Meclis'imize Türkiyemizin gurur projesiyle geldik. Bütçe görüşmelerimiz var.

Plan bütçe komisyonunda bana laf attılar, "madem Togg var neden onunla gelmedin" diye. Ben de muhalefeti dinliyorum onların tavsiyesine uygun bir şekilde Togg'u buraya getirdik.

Bu araç seri üretim bandından çıkan bir test aracı."

T plaka nedir? T plakayı kimler kullanır?

Togg 06 T 80251 geçiçi plaka ile yola çıktı. T plakanın ne olduğu merak ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde "Prototip veya yol testi için kullanılacaklara "T", birinci fıkrada belirtilen yerler arasında sürülecekler ile gösterisi yapılacaklara "G" harf grubu bulunan plakalar verilir." denilmiştir.

Buna göre prototip ya da test için kullanılacak araçlara geçiçi plaka olarak "T" plaka verilir.