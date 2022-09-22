Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sürüye saldıran kurtlar 12 koyunu telef etti
[Fotograf: İHA]
Bayburt'un Akşar Köyünde kurtların saldırısı sonucu 12 küçükbaş hayvan telef oldu.
Akşar Köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İkram Kantar'ın koyunlarına kurtlar saldırdı.
Kantarı'ın 12 küçükbaş hayvanı telef oldu.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde gerekli tutanakları tutarak Tarım ve Orman Bakanlığına rapor sundu.
Kantar’ın işletmesine ziyarette bulunan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Kürşad Yıldız ağılda incelemelerde bulundu.
Etiketler: Bayburt
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