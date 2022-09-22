Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Erzincan'ın İliç ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aşır K'nin kullandığı otomobil, İliç-Refahiye kara yolu Kuzkışla köyü yakınlarında Tan C. idaresindeki tırla çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra otomobilde bulunan Ramazan M. ve Aziz V. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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