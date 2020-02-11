Haber Giriş: Kaynak: AA
Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere komando ve mühimmat sevk edildi.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayanıklı akordiyon mevziler için tellerinde yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.
Öte yandan, İskenderun Garı'na da 43 vagon paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) geldi.
ZPT'lerin ihtiyaç halinde sınırdaki birliklere gönderileceği belirtildi.
Etiketler: suriye askeri hareketlilik sınır Türk Silahlı KuvvetleriSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 13:03
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