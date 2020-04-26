Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 1 milyon liralık büyük ikramiye "842093" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte 100 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası "522696" olurken, amorti kazanan rakamlar "4" ve "5" olarak belirlendi.