Haber Giriş: Kaynak: AA
Süper Piyango çekildi... İşte kazanan numaralar
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı. 1 milyon liralık büyük ikramiye ve 100 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletin numaraları belli oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 1 milyon liralık büyük ikramiye "842093" numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte 100 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası "522696" olurken, amorti kazanan rakamlar "4" ve "5" olarak belirlendi.
Etiketler: Süper Piyango Süper Piyango sonuçlarıSon Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 23:06
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