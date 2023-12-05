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Güncel
AA 05.12.2023 19:51

Sulusaray'da Filistin yararına kermes düzenlendi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında düzenlenen kermeste hazırlanan yiyecek ve içecekler, Filistin yararına satışa sunuldu.

Sulusaray'da Filistin yararına kermes düzenlendi

Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Gazze halkına destek için bağışlanacak.

Okul müdürü Zübeyde Ay Yüksel, Filistin'de yaşananların kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük olduğunu vurgulayarak, "Filistinlilere bir nebze olsun yardım etmek için kermes düzenledik. Etkinliğe destek olanlara teşekkür ediyorum. Filistin'de yüzlerce çocuk, kadın, yaşlı şehit oldu. Bu zulme bütün dünya sessiz. Amacımız bir nebze olsun onların yaralarına merhem olmak." dedi.

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Tokat
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