Haber Giriş: Kaynak: AA
Suluova'da traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Suluova ilçesinde traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Amasya'da alınan bilgiye göre, Hasan Burak Kaya’nın (15) kullandığı motosiklet ile arkasında römork bulunan M.K. idaresindeki 05 FD 147 plakalı traktör çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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